Israël révolution technologique: la musique dans vos oreilles sans écouteurs

Fin des écouteurs? La start-up israélienne Noveto menace de révolutionner le monde du son, et introduit un appareil de bureau qui transmet le son à chacune des oreilles de l’utilisateur, sans perturber l’environnement immédiat. Cela semble imaginaire?

Vous écoutez les oreilles nues des chansons à volume élevé et en son surround, regardez un film, jouez à des jeux vidéo, organisez une conférence téléphonique ou recevez des instructions de navigation Waze dans la voiture – et votre entourage n’entend rien. Cela semble, et surtout sonne, complètement imaginaire, mais l’invention révolutionnaire lancée la semaine dernière par la société israélienne Noveto, après plus de cinq ans de développement, évite le besoin d’écouteurs de tout type. Le son est transmis directement à chacune des oreilles.

Tomer Shani, 53 ans, directeur technique de Noveto et l’un de ses deux fondateurs, décrit l’idée comme des «bulles sonores» autour des oreilles. Le MagicBeamer (projecteur sonore) est responsable de cette magie, et les ventes de sa première version débuteront sur Kickstarter dans les prochains jours (à un prix inédit).

Le son vous suit

Placé à une distance de 70 cm à 1,20 mètre du visage, il se connecte via Bluetooth à tous les appareils possibles – smartphone, tablette, ordinateur, système audio – et peut être activé et réglé via une application. Le son 3D suit vos oreilles même lorsque vous bougez la tête. Lorsque vous quittez le trajet du faisceau, la bulle sonore disparaît et vous n’entendez rien.

La particularité du SoundBeamer développé par Shani et Beyoff est l’utilisation de la transmission du son par ondes ultrasonores (qui sont des ondes courtes, pour de courtes distances, par opposition aux ondes radio longues). Pour réaliser l’idée, ils ont dû faire face à des défis. Le premier et avant tout – comment « conduire » un son par de telles ondes, qui ne sont pas entendues dans l’oreille humaine, et même lui permettre une qualité stéréo.

Le second – comment faire en sorte que le son sache se concentrer sur la paire d’oreilles même lorsqu’elle est en mouvement, et non pas «se disperser». Le troisième – comment faire de tout cela un appareil aussi petit et bon marché que possible.

Un dispositif trop gros

SoundBeamer a également des limites. Il est gros et relativement encombrant, mais selon Lev, dans sa prochaine version, l’appareil sera réduit d’au moins 20%. En raison de la nécessité d’une caméra, qui localise l’emplacement des oreilles, elle ne peut pas remplacer les écouteurs de course et de jogging.

Il est également probable que vous ne l’apportiez pas avec vous pour un trajet en train. Mais il convient pour les affiches publicitaires aux arrêts de bus, pour travailler devant l’ordinateur depuis la maison, pour les téléviseurs dans les hôpitaux, pour les sièges d’avion et pour les gymnases. Une minimisation drastique des composants pourrait permettre, dans l’étape suivante, son intégration dans les ordinateurs portables, les tablettes et même les smartphones.