Israël rend les F-35 invisibles au radar. Vidéo

Israel Aerospace Industries (IAI) a lancé une ligne de production pour l’ensemble du composant clé de l’aile extérieure du chasseur furtif F-35 afin de rendre le chasseur invisible au radar, a annoncé la société.

«La construction de la nouvelle ligne de production améliore considérablement les capacités technologiques, l’automatisation et la robotique des IAI, et permettra à la société de s’imposer comme un acteur majeur dans les aérostructures militaires et civiles», lit-on dans le communiqué de IAI.

La ligne de production, qui sera maintenue environ 20 ans, devrait générer des revenus de plus de 2,5 milliards de dollars au cours des 10 à 15 prochaines années.

Les livraisons des ensembles d’ailes extérieures devraient débuter au début de 2019 et inclure dans la première phase environ 700 kits susceptibles de faire l’objet de nouvelles commandes. Selon une déclaration de 2016 de la société, la chaîne de production devrait construire un total de 811 paires d’ailes de F-35A d’ici 2034.Lire la suite sur jforum.fr