Israël réagit au boycott irlandais

Le conflit diplomatique entre Israël et l’Irlande s’intensifie. Israël vient d’annuler l’envoi prévu d’une délégation de la Knesset au Parlement irlandais. La cause: l’Irlande soutient un projet de loi de boycott anti-israélien depuis quelques mois. Le Parlement irlandais est sur le point d’adopter une loi interdisant l’importation de produits fabriqués par des entreprises juives de Judée, de Samarie, du Golan et d’une partie de Jérusalem. La loi prévoit jusqu’à cinq ans de prison et 250.000 euros d’amende pour tout ceux qui enfreindront la loi en important les dits produits issus d’entreprises répertoriées sur une liste noire…Lire la suite sur tel-avivre.com