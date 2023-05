Israël, quoi de neuf chez Carrefour ?

qu’avons-nous trouvé lors du lancement du réseau en Israël ?

Les offres alléchantes, les marques surprenantes et même la pénurie de stocks dans les petits magasins : Shira Spire, journaliste de commerce et de marketing pour Globes, a visité le lancement du magasin Carrefour à Raanana et est revenue avec des impressions. La bonne nouvelle est-elle déjà là ? Un an et deux mois d'attente et de préparatifs se sont concentrés en un jour cette semaine, lorsqu'ont été lancés simultanément 50 magasins Carrefour à travers le pays – un mouvement qui a donné le coup d'envoi aux activités officielles. Depuis l'été dernier, les produits Carrefour ont commencé à arriver progressivement dans les magasins Mega et les magasins de vin Bitan, caractérisés par des prix bas, parfois des dizaines de pourcents moins chers que les marques concurrentes.