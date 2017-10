Israël : quels motifs réels derrière le projet palestinien d’El-Sissi?

Israël est extrêmement surpris par le commentaire proféré de la bouche du Président égyptien, disant que le processus de réconciliation palestinienne dont il opère la médiation débouchera sur la paix avec Israël.

Abdel Fattah El-Sissi l’a formulé de cette façon dans une interview du dimanche 8 octobre : « L’initiative égyptienne vise à aider les frères palestiniens à démarrer une nouvelle phase vers l’unité des rangs palestiniens qui paverait la voie pour une paix juste entre la Palestine et Israël ». Il a défini son but comme étant : « L’établissement d’un Etat indépendant pour répondre aux légitimes aspirations du peuple palestinien d’atteindre une vie sécurisée, stable et prospère ». Lire la suite sur jforum.fr