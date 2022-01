Israël: Quand la vie quotidienne est perturbée par tous ces malades

J’ai parlé hier après-midi en Zoom avec le personnel d’un établissement d’éducation où environ la moitié des enseignants et des étudiants sont positifs au Corona. Imaginez quel « désordre ». Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Le directeur de l’établissement a dit au personnel une phrase du Talmud, qui m’a ensuite accompagnée et aidée tout au long de la journée : * » Dans la vie, l’homme doit toujours être aussi souple que le roseau, mais jamais aussi dur que le cèdre. » *

Cette affirmation nous convient très bien en ces temps-ci: celui qui est aussi dur que le cèdre, lui qui est rigide et inflexible, va se retrouver en crise.

Celui qui sait être aussi flexible que le roseau, qui sait plier et s’adapter humblement aux circonstances si changeantes de notre époque – gagnera. Ce n’est pas le rigide qui survit, c’est le flexible qui survit.

Quelques heures plus tard, l’un de nos proches s’est avéré positif au Corona, ce qui a perturbé beaucoup de ses plans et des nôtres pour les prochains jours.

Ensuite, une réunion a du être annulée parce que quelqu’un s’est retrouvé coincé avec sa famille dans la longue et lente file d’attente des tests Corona.

Lâcher prise pour la vie

À plusieurs reprises je me suis souvenue de cette phrase, à l’aube de cette cinquième vague : notre stabilité intérieure et notre sérénité peuvent être éprouvées à maintes reprises. Au lieu de se sentir frustré et déstabilisé par les changements, il nous faut intérioriser le fait que les plans peuvent changer de manière inattendue et savoir lâcher prise si nécessaire.

Plus loin dans la citation du Talmud qui nous rappelle d’être aussi souple que le roseau et non aussi dur que le cèdre, il est raconté que cette souplesse est la raison pour laquelle le roseau a le privilège d’être celui avec lequel on produit la Plume qui permet d’écrire les parchemins de Thora, des tephilin et des mezouzot. Cette adaptabilité, cette souplesse conduit donc à la sainteté, à l’éternité.

Une prompte guérison pour toutes les personnes diagnostiquées positives au Corona et de bonnes nouvelles pour tous.