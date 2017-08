Israël propose un programme « Taglit » adapté aux parents des soldats isolés

Israël va proposer un programme « Taglit » (« découverte » en hébreu) destiné aux parents des jeunes soldats venant seuls de l’étranger après avoir choisi d’effectuer leur service militaire dans le pays, a annoncé la semaine dernière le ministère israélien de la Diaspora……Détails……..

Avec quelque 2.900 « soldats solitaires » qui servent actuellement dans l’armée israélienne, cette expérience réputée comme étant « épuisante » pour la plupart des soldats s’avère beaucoup plus éprouvante sans le soutien de leur famille en Israël.

Ils sont généralement des jeunes adultes qui font du bénévolat à l’étranger, sans leurs parents ou sans famille dans le pays, et peuvent passer des mois, voire des années sans les voir et sans soutien affectif et familial.

En outre, pour la plupart des soldats qui se portent volontaires, les familles ne disposent pas toujours des moyens financiers nécessaires pour voyager en Israël et rendre visite à leurs enfants qui servent en uniforme pour l’Etat juif.

Ce constat a mené le ministre de la Diaspora, Naftali Bennett, à annoncer la semaine dernière que le gouvernement mettra en place un système visant à maintenir une communication permanente entre les soldats isolés et leurs familles à l’étranger.