Israël présente la salle de soins intensifs de l’avenir

HealthSpace 2030, la salle de soins intensifs de pointe du futur, a été dévoilée mardi lors d’un webinaire Zoom du Sheba Medical Center à Ramat Gan.

Les 11 technologies intègrent la détection, la surveillance, l’IA, la communication, la réalité augmentée et les technologies robotiques pour maximiser les soins et le confort tout en minimisant les risques pour le personnel.

Presque tous les produits de HealthSpace 2030 ont été conçus en Israël pour une utilisation mondiale par des sociétés de technologie médicale nouvelles et établies ainsi que par diverses unités des Forces de défense israéliennes et des entrepreneurs de défense israéliens.

«La version 1.0» de HealthSpace 2030 est conçue pour les patients Covid-19 mais est pertinente pour d’autres scénarios de soins intensifs et sera mise à jour régulièrement, a déclaré le Dr Eyal Zimlichman, médecin-chef et directeur de l’innovation au Sheba Medical Center.

ARC signifie Accelerate Redesign Collaborate. Zimlichman a souligné que les commentaires sur toutes les technologies testées à Sheba sont partagés avec les hôpitaux partenaires en Amérique du Nord et en Europe.

Toutes les technologies dans un seul espace

«Nous voulions rassembler toutes les technologies dans un seul espace pour voir comment elles fonctionnent dans l’environnement hospitalier et avec l’équipe hospitalière», a déclaré Zimlichman. «Cet espace permet aux entreprises d’intervenir et de nous aider à concevoir l’avenir.»

Zimlichman a déclaré que Sheba espère adopter ces technologies à grande échelle au cours des prochaines années, «avec un peu de chance avant 2030. Covid nous a donné la possibilité d’accélérer l’innovation et en particulier les solutions de santé numériques. Nous avons beaucoup plus en magasin. »

Les produits israéliens présentés dans la simulation

Vocalis Health : installé sur le téléphone du patient, Vocalis détecte les changements de la voix et de la respiration comme marqueurs de la progression des maladies. À l’avenir, il pourrait permettre le diagnostic de Covid dans la phase asymptomatique.

Tyto Care : Le kit de télémédecine modulaire permet un auto-examen de la température et des sons pulmonaires, guidé à distance par le médecin.

Robot personnel Temi : aide aux examens médicaux à distance et à la communication vidéo entre le patient, le personnel médical et la famille.

EarlySense : ce moniteur sous le matelas utilise l’intelligence artificielle (IA) pour détecter et alerter de la détérioration de la respiration, le signe vital le plus critique chez les patients Covid.

CLEW Medical : l’analyse prédictive basée sur l’IA pour les soins intensifs peut faciliter les tâches de la localisation des lits disponibles à l’alerte précoce de la détérioration du patient jusqu’à la gestion proactive de la gravité de la maladie et de la charge de travail.

AnyVision : la technologie de reconnaissance faciale utilise les caméras de surveillance hospitalière existantes pour révéler si un membre du personnel positif à Covid était en contact avec d’autres membres du personnel, à quelle distance et pendant combien de temps.

Serenno : Le dispositif de surveillance unique de cette startup permet au personnel des soins intensifs de mesurer la production d’urine sans aller au chevet. L’appareil transmet les données numériquement et peut également être développé pour tester l’urine.

Uniper Care : L’unité permet aux patients de contrôler facilement la communication avec le personnel et la famille et peut être utilisée pour le divertissement et l’éducation des patients. Sheba a également utilisé cette technologie pour faciliter la thérapie de groupe dans son unité psychiatrique Covid .

Elbit Systems : un dispositif de communication de cet entrepreneur de la défense permet au personnel médical de parler, de discuter ou d’envoyer des SMS via 3G ou Wi-Fi; et d’adresser automatiquement les demandes au clinicien le plus proche possédant l’expertise requise.

XRHealth : La plateforme de réalité virtuelle est utilisée pour le bien-être du personnel ainsi que des patients, avec des expériences et des jeux de réalité virtuelle relaxants. L’entreprise a récemment reçu une subvention de la Israel Innovation Authority pour développer des solutions de télésanté pour Covid-19.