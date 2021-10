Autre signe de la paix qui s’installe entre Israël et les Emirats arabes unis, l’Etat hébreu dispose d’un pavillon conséquent à l’Exposition universelle de Dubaï qui a ouvert ses portes vendredi et durera jusqu’au 31 mars 2022. Cet événement international est le 3e en importance dans le monde, après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football.Lire la suite sur lphinfo.com