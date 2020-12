Israël prépare des caravanes spécial Covid pour une vaccination de masse

Les vaccins provenant de plusieurs sources devant bientôt entrer en Israël et nécessitant une réfrigération ultra-froide, Magen David Adom déploie des caravanes spéciales.

En prévision de la saison grippale et de l’arrivée des vaccins Covid-19 nécessitant une réfrigération spéciale, trois caravanes mobiles uniques de vaccination ont été commandées par Magen David Adom , l’organisation nationale israélienne responsable des soins médicaux préhospitaliers d’urgence et des services de sang.

Postées au Centre national des opérations de Kiryat Ono, près de Tel Aviv, les caravanes de six mètres (19,6 pieds) peuvent offrir des vaccins contre la grippe et des tests Covid dans tout le pays jusqu’à ce que les vaccins Covid-19 soient approuvés et expédiés en Israël.

Le gouvernement israélien a mis en place un centre national de stockage et de distribution de vaccins dans le Néguev, prévoyant six millions de doses de Moderna et quatre millions de Pfizer – suffisamment pour inoculer cinq millions d’Israéliens – attendus début 2021 en attendant l’approbation réglementaire américaine.

Des milliers de doses à bord

Israël peut également acheter des vaccins Covid-19 auprès d’Arcturus Therapeutics et / ou d’AstraZeneca si les essais cliniques réussissent. L’Institut gouvernemental israélien de recherche biologique met au point un vaccin appelé BriLife actuellement en essai dans deux hôpitaux.

Fabriqués par la société israélienne Caravila , les véhicules de deux tonnes comprennent une entrée et une sortie séparées, une station d’enregistrement, deux stations d’échantillonnage / vaccination et d’autres équipements médicaux. Ils ont des panneaux solaires pour maintenir l’énergie hors du réseau.

Des congélateurs pouvant contenir des milliers de doses se trouvent dans chaque véhicule, l’un fonctionnant à -20 ° C (-4 ° F) pour conserver les vaccins Moderna et l’autre à -70 ° C (-94 ° F) pour les vaccins Pfizer.

Les caravanes de vaccins de Magen David Adom ont des réfrigérateurs pour maintenir les vaccins Covid à la bonne température. Photo gracieuseté du porte-parole de MDA

La directrice générale adjointe des opérations de MDA, Gil Moshkowitz, a remercié Yossi Hillel de Caravila ainsi qu’Einat Segal, directrice du département automobile au ministère des Transports, et son équipe d’ingénierie, pour avoir accéléré le projet.

Des caravanes uniques au monde

Le porte-parole de MDA International, Zaki Heller, a déclaré à ISRAEL21c qu’il ne connaissait aucun autre pays qui possède de tels véhicules.

Au cours de la première vague de la pandémie, MDA a également commandé un bus ambulancier pouvant accueillir jusqu’à 13 patients, une autre première du genre. Il a été construit par la Brigade de technologie terrestre de Tsahal en coopération avec la Dan Bus Company, financée par MDA, Osem et Nestlé. De plus, plus de 100 ambulances MDA ont été modernisées pour isoler le conducteur de l’exposition aux patients corona pendant le transport.