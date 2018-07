Israël peut-il devenir leader mondial dans la médecine du futur?

Israël, l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et les États européens allouent tous d’énormes ressources au développement de la médecine personnalisée, considérée comme la médecine du futur.

Dans un avenir pas si lointain, a prédit le professeur Shulamit Michaeli, les médecins seront en mesure de diagnostiquer le cancer du côlon, les tumeurs cérébrales et le cancer du sein via un simple test sanguin, avant même que les maladies deviennent des maladies. Et lorsqu’ils découvriront un cancer, ils seront en mesure de cibler les mutations génétiques qui sont au cœur avec un cocktail de médicaments qui n’auront aucun effet secondaire.Lire la suite sur israelvalley.com