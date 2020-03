Israël peut échapper au sort de l’Italie

Les pays d’Europe occidentale, et apparemment certains États des États-Unis, sont comme un train hors de contrôle qui accélère toujours plus vite vers le flanc d’une montagne. À la lumière du cas test italien et conformément aux principes épidémiologiques de base, les décideurs de ces pays intériorisent désormais un simple fait : à un stade si tardif et en raison de leurs efforts insuffisants au début de la crise pour contenir le coronavirus et fermer leurs frontières – un tsunami de morbidité qui se poursuit pendant des semaines est inévitable.Lire la suite sur jforum.fr