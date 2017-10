“Israël, petit pays, grande nation” : un médecin israélien élu président de l’Association Médicale Mondiale

Le porte-parole de l’association médicale israélienne, Leonid Eidelman, a été élu lundi président de l’Association Médicale Mondiale (AMM), une organisation qui représente les associations médicales du monde entier avec plus de 9 millions de membres. C’est la première fois qu’un médecin israélien est élu à la tête de cette organisation internationale.

Dr. Leonid Eidelman, President of the Israeli Medical Association, elected President of the World Medical Association for 2018/19 #WMAGA17

