Israël: pays classé huitième puissance mondiale

Soixante-dix ans d’existence à peine, 27.000 km2 et huit millions d’habitants, et pourtant. Le célèbre magazine d’actualités américain ‘U.S. News & World Report’ a publié son classement annuel des 25 pays les plus puissants au monde.

Pour établir ce classement, le magazine utilise de nombreux critères dont leur capacité à établir des alliances, leur puissance économique et militaire, leur avancée technologique, leur poids politique ou encore leur place dans le leadership mondial. Lire la suite sur jforum.fr