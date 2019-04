Un article de Jean Klein pour Israël Valley. En utilisant les données des voyages organisés par les étudiants du MBA sur sa plateforme depuis 2015, WeTravel a publié son premier rapport sur le comportement de voyage des étudiants du MBA des meilleures écoles américaines et Israël figure parmi les 3 de leurs destinations les plus fréquentées avec le Japon et la Colombie.Lire la suite sur israelvalley.com