Israël : objectif 100% de réussite au bac français

« Dans trois semaines, nous participerons à notre 39 ème épreuve de baccalauréat. » C’est la dernière ligne droite pour les élèves de terminales du Lycée de Kfar Maïmon. Et toujours le même objectif dans le viseur : 100% de réussite au baccalauréat. Rencontre avec le directeur et proviseur du lycée de Kfar Maïmon.

« Préparation au grand oral, DST, groupe de travail, rien n’est oublié à Kfar Maïmon. Entourés de professeurs dévoués, attentifs et expérimentés. Éduqués et entraînés au goût de l’effort et de la réussite. Nos élèves se dépassent et atteignent leurs buts », affirme non sans fierté le rav David Bittoun, directeur de l’établissement francophone.

« Au-delà de la réussite et de l’obtention du baccalauréat, les élèves pourront rejoindre les universités de leurs choix. Beaucoup de nos élèves choisissent parallèlement la Yeshiva afin de continuer l’enseignement transmis par nos équipes de Rabbanim et nous en sommes ravis. Le lycée de Kfar Maïmon est l’ouverture sur le monde. On y rentre avec une petite valise pour en sortir finalement les mains remplies.

Chaque instant de vie au sein de notre établissement est empreint d’amour d’Eretz Israël et de recherche de vérité dans le livre des livres. Dans cet esprit, nos élèves ne peuvent que réussir ! »

Vous voulez en savoir plus sur le Lycée de Kfar Maimon, les responsables seront présents au salon virtuel de l’Agence Juive le 30 mai prochain. Egalement présents le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris au salon de l’Alya. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook du lycée.