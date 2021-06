Israël ne tend pas l’autre joue, l’interview de Barbara Lefebvre

PROPOS RECUEILLIS PAR AVRAHAM AZOULAY (LPH New 968)

Barbara Lefebvre, née en 1972 à Paris, est enseignante et essayiste. Elle a été membre de la commission éducation de la LICRA jusqu’en 2010. Co-autrice des Territoires perdus de la République(2002), elle a également publié, entre autres, Élèves sous influence (2005), Comprendre les génocides du XXe siècle (2007), Une France soumise. Les voix du refus (2017). Ses ouvrages traitent de la laïcité, de l’intégration et du racisme. Elle collabore à différents organes de presse, dont Causeur et Le Figaro, et intervient très régulièrement en faveur d’Israël sur i24NEWS, notamment dans l’émission de Benjamin Petrover, Les Grandes Gueules du Moyen-Orient.