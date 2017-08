Israël ne libérera plus de terroristes palestiniens dans un échange de prisonniers (Liberman)

Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman, a annoncé dimanche dans un communiqué qu’il excluait la libération de terroristes palestiniens détenus en Israël en échange de ressortissants israéliens ou de corps de soldats israéliens.

M. Liberman a toutefois affirmé que le retour de ces Israéliens demeurait une des priorités des autorités.

« Nous ne pouvons pas refaire l’erreur de l’accord Shalit », a souligné le ministre, faisant référence à un accord d’échange de prisonniers conclu en 2011 avec le Hamas. Israël avait alors libéré 1.027 Palestiniens en échange du soldat Gilad Shalit.

« 1.027 terroristes ont été libérés, notamment des meurtriers et des instigateurs comme Mahmoud Kawassmeh, qui a été libéré à Gaza où il a financé l’enlèvement et le meurtre de trois jeunes, et Yahya Sanwar, qui dirige le Hamas à Gaza. M. Sanwar pose aujourd’hui des conditions très dures, qui ne permettent pas de conclure un quelconque accord », a affirmé M. Liberman.