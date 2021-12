Israël-Maroc : Etat des lieux un an après

Il y a un an exactement, c’est via un simple tweet que l’ancien président américain Donald Trump annonce la reprise des relations diplomatiques Israël-Maroc. Quelques jours plus tard, le royaume chérifien et l’État hébreu actent officiellement leur réconciliation dans le cadre des accords d’Abraham, ces accords de paix entre Israël et certains pays arabes, sous l’égide de Washington. Un an plus tard, ce rapprochement fait toujours la joie des Israéliens juifs originaires du Maroc. Reportage près de Tel-Aviv, de Sami Boukhelifa.

Israël-Maroc. En ce début décembre, l’association des juifs de Marrakech en Israël célèbre son quarantième anniversaire et la fête de Hanoukka. Un double événement qui réjouit le président de cette association, David Ouaknin Kenan : « Hanoukka est une fête extraordinaire pour le peuple juif. C’est la fête de la lumière, c’est la fête du miracle. »

Âgé de 83 ans, David Ouaknin Kenan a fait son Aliyah, son immigration vers Israël, en 1955. Depuis, il œuvre sans relâche à rapprocher le Maroc et l’État hébreu, ses deux pays : « Depuis un an, c’est un amour qui s’est dévoilé des deux côtés. En tout point de vue. Dans les secteurs économique, culturel, touristique, dans les échanges, dans l’amitié. Ce qui se passe actuellement est très important. Actuellement, il y a des milliers d’Israéliens qui sont au Maroc. »

Cet accueil est réservé à Abderrahim Bayoud, chef du bureau de liaison du Maroc en Israël. Il est l’invité d’honneur de la soirée. Très discret, il refuse poliment de s’exprimer. Ce diplomate n’a pas le statut d’ambassadeur. Le président de l’Association des juifs de Marrakech, David Ouaknin Kenan, attend avec impatience l’ouverture d’une ambassade du Maroc, en Israël : « Actuellement au Maroc, notre représentant israélien a déjà le titre d’ambassadeur. Inch’allah, ça va venir ici aussi. Nous faisons ce qu’il faut afin de changer le statut du représentant du Maroc. »

Mohamed VI veut favoriser la solution à deux États

Le roi Mohamed VI dit vouloir favoriser les négociations entre Israéliens et Palestiniens, dans le cadre de la solution à deux États. Mais Yaakov Peretz, ancien militaire, membre de l’association des juifs de Marrakech ne partage pas tout à fait cette vision : « Notre roi du Maroc essaye de faire la paix, entre nous et les pays arabes. Mais de mon point de vue personnel, être Palestinien, c’est une identité, pas un pays. Aujourd’hui, je vous le dis sincèrement, en tant que colonel de l’armée israélienne, en tant que Marocain, en tant qu’Israélien, je ne vois pas comment on peut avoir deux pays, dans ce petit pays qui s’appelle Israël. »

Selon Yaakov Peretz, si la paix est possible entre Israël et le Maroc, elle l’est également avec les Palestiniens. Mais il plaide pour leur intégration au sein d’un seul et unique État juif.

SOURCE : RFI