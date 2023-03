Israël: L’unité entre nous a-t-elle vraiment disparue ?

Le rabbin Yehuda Boutman de la synagogue « Oneg Shabbat » a dit quelque chose qui donne à réfléchir. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

« Je veux parler de trois disparitions », a-t-il annoncé.

« Le premier disparu est Moshe Rabbenou. Il n’apparaît pas dans la parasha ‘Tetzavé’ que nous venons de lire. C’est la seule parasha dans laquelle son nom est effacé, depuis le moment où il est né jusqu’à sa mort. Apparemment la Torah l’ignore, le rabaisse, mais en fait – il est très présent. La raison de sa disparition, c’est qu’après le péché du veau d’or, la nation d’Israël était en danger d’anéantissement et Moshe Rabbenou était prêt à être complètement effacé de la Torah pour eux, c’est un rappel de cela, de son grand amour pour nous.

La deuxième disparition est D-ieu. Dans le Livre d’Esther que nous avons lu cette semaine à Pourim, il n’apparaît pas une seule fois. Comme si, il ne faisait tout simplement pas partie de l’histoire. Mais en fait, si vous regardez bien – il est le principal protagoniste, il est le réalisateur. Il dirige tous les événements même les plus étranges, tous les petits détails qui semblent sans rapport – se connectent finalement dans une histoire pleine de sens, dans le miracle de la délivrance.

La troisième disparition, c’est l’unité entre nous. Apparemment, nous sommes particulièrement divisés ces jours-ci. Je suis allée chez le médecin il y a quelques jours et je me suis assise dans la salle d’attente à côté d’un jeune homme. D’après les slogans sur sa chemise, il était facile de savoir ce qu’il pensait des gens comme moi… mais nous avons commencé à parler, et il était difficile pour nous d’arrêter. L’unité, la camaraderie, la fraternité entre nous sont en train de disparaître, mais seulement en apparence. En réalité, elles existent, elles sont là, il faut juste regarder les choses un peu plus profondément.

Puissions-nous faire un petit effort, retirer les coquilles extérieures et voir tout ce qui a disparu de nos yeux. »