« La livraison de l’Iron Dome à l’armée américaine démontre une fois de plus les relations étroites entre le ministère israélien de la défense et le département américain de la défense, l’efficacité du système contre diverses menaces, et les excellentes capacités technologiques des industries israéliennes », a déclaré le ministre israélien de la défense Benny Gantz.Lire la suite sur israelvalley.com