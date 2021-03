Israël: Le lycée francophone qui obtient (toujours)100% de réussite au bac

Mais quel est le secret de ce lycée, qui existe depuis 38 ans et récolte chaque année 100% de réussite au bac ? Dans le sud d’Israël, près de Netivot, nous sommes partis à la rencontre du lycée Francophone Kfar Maimon et de son équipe.

100% de réussite au baccalauréat depuis des décennies, Coolamnews voulait voir ce lycée francophone de plus prêt. Dans une atmosphère familiale, nous avons pu découvrir, le cadre de vie et d’apprentissage de ces jeunes lycéens, souhaitant continuer leurs études françaises ici en Israël. En classe de petit format, les élèves suivent le programme de l’académie de Lyon transmis par des professeurs agréés et vivant eux aussi en Israël.

Chaque élèves reçoit un accompagnement personnalisé, propice son épanouissement personnel. Pas besoin d’avoir fait son Alya, le programme s’adresse aussi bien aux touristes, qu’aux olims hadashims.

En dehors de leurs cours, les élèves sont en immersion totale avec la société israélienne et les jeunes Israéliens vivant eux aussi sur le campus, au cœur de cet internat moderne.

« Trouver sa place »

Le Rav David Bittoun, proviseur de l’établissement, se veut garant des valeurs d’un judaïsme qu’il définit comme « vivant et engagé à la portée de chacun et suscitant l’amour de l’étude, l’ouverture d’esprit permet à chaque élève de trouver sa place ».

Un Lycée francophone d’excellence

Les semaines sont rythmées par de nombreuses activités extra scolaires et Tiyoulim permettant de s’imprégner de la culture israélienne.

Le bac en main les élèves de terminales choisiront la voie qui leur convient le mieux : universitaire, yeshiva ou l’armée.

Nous sommes repartis avec un sentiment d’apaisement et heureux de voir qu’il est possible pour des élèves francophones de poursuivre leurs études tout en profitant des bienfaits d’Israël. Pour en savoir plus cliquez ici.