Israël: le kit pour diagnostiquer le coronavirus en 90 minutes

Une société israélienne développe un kit de diagnostic rapide pour le coronavirus. «Ce kit a été testé par plusieurs laboratoires centraux et hôpitaux qui ont vérifié sa capacité à diagnostiquer COVID-19.»

La société israélienne BATM de Hod Hasharon a annoncé que sa division biomédicale avait développé un kit de diagnostic pour détecter les coronavirus à partir d’échantillons de salive en moins d’une demi-heure.

Le PDG, le Dr Zvi Marom, a déclaré que le test est compatible avec la méthode actuelle en milieu hospitalier pour diagnostiquer COVID-19, la réaction en chaîne par polymérase en transcription inverse (RT-PCR) – un type de séquençage génique qui prend environ huit heures actuellement.

«Ce kit a été testé par plusieurs laboratoires centraux et hôpitaux qui ont déjà vérifié sa capacité à diagnostiquer le COVID-19», explique Marom. Marom, diplômé en médecine et en électronique industrielle, a déclaré que BATM dispose déjà d’un kit de diagnostic avancé qui détecte le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient). L’aspect COVID-19 sera ajouté à ce kit.

Une production à grande échelle

«BATM travaille avec des institutions universitaires et de recherche, principalement en Europe, pour faire progresser le kit afin de le situer à un prix approprié pour une production à grande échelle», explique Marom. «Le kit, qui prend en charge toutes les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a déjà suscité l’intérêt de clients de plusieurs pays.»

D’ici l’année prochaine, BATM s’attend à ce que le test soit commercialisé dans le cadre de sa solution de cabinet de médecin NATLab utilisant l’intelligence artificielle et des cartouches individuelles pour diagnostiquer les infections bactériennes, virales ou fongiques dans les 90 minutes. Pour l’instant, seule la méningite peut être diagnostiquée avec NATLab, produit par la filiale Ador Diagnostics de BATM à Rome.

Un kit facile d’utilisation

«Une fois que NATLab sera prêt, il changera la façon dont les maladies infectieuses sont diagnostiquées car vous n’avez pas à envoyer de personnes à l’hôpital et cela ne nécessite pas de formation spéciale», explique Marom.

Une société chinoise, WuXi Diagnostics, a également annoncé le développement de kits de diagnostic rapide pour COVID-19. Marom précise que plusieurs kits chinois ont été étudiés en Israël et se sont révélés trop chers pour une utilisation générale et trop sujets aux faux diagnostics.

«Il y a près de huit ans, nous avons décidé d’essayer de trouver une nouvelle façon de diagnostiquer les agents pathogènes parce que nous pensons que les méthodes de diagnostic actuelles ne sont pas assez bonnes», explique Marom. «Nous nous préparons maintenant à fabriquer de grandes quantités de notre kit à un prix raisonnable.»

