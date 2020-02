Israël: le généreux chauffeur de bus et la soldate affamée

Sur Coolamnews, nous privilégions les belles histoires. Elles nous parviennent en nombre et impliquent des anonymes qui font de ce pays ce qu’il est. La scène suivante concerne Léa Knafo, et un chauffeur de la compagnie de bus israélienne Egged. Voici son récit.

Le billet gagnant ! « Bonjour, je m’appelle Léa et je voudrai vous faire partager une expérience réjouissante qui m’est arrivée cette semaine. Je suis soldate et je souhaite que tout le monde connaisse ce chauffeur de bus au grand cœur.

Je suis monté dans son autocar après une journée de travail très longue. D’emblée, le chauffeur (Amir, c’est son mon) m’a accueilli avec un grand sourire. Le bus étant bondé, je suis resté à l’avant et nous avons entamé la conversation. Il m’a demandé ce que je faisais à l’armée, mon rôle etc.

J’ai relaté ma journée assez épuisante de combattante et j’ai conclu en lui disant qu’à présent, j’étais morte de fatigue et affamée. Je n’ai pas eu le temps de m’acheter à manger avant de monter à bord de son véhicule.

Le chauffeur de bus me tend un billet de 20 shekels

Lorsqu’il a entendu cette phrase, il a soudain arrêté son bus devant une échoppe. Il m’a tendu un billet de 20 shekels et a déclaré avec autorité qu’aucun soldat dans son autobus ne devrait avoir faim.

Alors j’ai acheté un sandwich, puis un peu gênée, je suis remontée à bord. Au lieu de râler pour l’attente, les passagers qui avaient assisté à la scène m’ont souri. Certains ont même applaudi.

Voilà. C’est une scène de la vie quotidienne qui m’a émue et que je voulais vous faire partager. Merci à Amir, ce chauffeur au grand cœur et à tous les passagers du bus. Ils me font encore plus aimer ce pays.

