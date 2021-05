Israël: Le front sud est sous haute tension

Le porte-parole de la branche militaire du Jihad islamique a appelé à une déclaration d’attaques terroristes à Jérusalem et en Judée-Samarie et menace de lancer des roquettes sur Israël. «Nous ne ferons pas de compromis, pas même sur un atome, pas même la poussière de la Palestine. Nous appelons tout notre peuple estimé en Palestine [c’est-à-dire de Judée-Samarie et de Gaza] et au-delà à se préparer à la guerre de libération de la Palestine, nous la voyons plus près que jamais».Lire la suite sur jforum.fr