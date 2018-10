Israël: le cimetière d’un monastère chrétien vandalisé

Guillaume Lenorman pour Israël Valley. Le cimetière d’un monastère catholique dans le centre d’Israël a été vandalisé pour la deuxième fois en trois ans, ont indiqué jeudi la police israélienne et un responsable du site.

Les croix érigées sur la vingtaine de tombes du cimetière du monastère de Beit Jamal ont toutes été systématiquement renversées, ont constaté des journalistes de l’AFP.

« Nous avons été informés hier (mercredi) par les sœurs que notre cimetière avait été profané », a déclaré à l’AFP le père Antonio Scudu, responsable de l’église. « Les faits remontent sûrement à plus longtemps ». Le monastère de Beit Jamal appartient à la congrégation des Salésiens et est situé non loin de Beit Shemesh, ville à forte proportion de juifs ultra-orthodoxes.Lire la suite sur israelvalley.com