Israël : « Le chauffeur de taxi m’a payé pour que je monte »

Je voudrais partager avec vous l’histoire qui vient de m’arriver. Je n’en suis toujours pas revenu.

Un chauffeur de taxi généreux… C’était avant-hier. J’attendais à une station de bus assez isolée près de Holon, au sud de Tel-Aviv. Une heure passe et rien. Pas un seul bus ne se présente. Des passants m’indiquent que de toute façon, même si l’un d’entre eux venait à arriver, il serait certainement plein à ce stade du parcours. Avec les nouvelles directives liées au Covid-19, seules la moitié des places peuvent être occupées dans le véhicule.

Je me lance alors dans une interminable tentative d’auto-stop. Il fait chaud, j’ai soif et je commence à désespérer. C’est alors qu’un chauffeur de taxi stoppe son véhicule à ma hauteur. Avec un grand sourire, il m’invite à monter. C’est gentil de sa part mais je n’ai pas un centime sur moi. Il insiste et me dit que l’argent n’est pas un problème.

Il me demande l’adresse et fonce vers la destination sans demander son reste. Une fois à bord nous discutons. Je lui apprends que je suis un « Hayal Boded », c’est-à-dire un soldat isolé, dont les parents habitent à l’étranger. Il me questionne sur mon passé, mon présent et mon avenir. On sympathise.

Une fois arrivé à destination, il me tend un billet de 50 shekels. « Va t’acheter à boire et à manger, il fait chaud aujourd’hui », me lance-t-il. Je suis à la fois abasourdi et ravi. Il me tend sa carte et ajoute : « si un jour tu ne sais pas où passer le chabbat, appelle moi, je viendrais te chercher même à l’autre bout du pays, ma famille et moi serons ravis et honorés de te recevoir ».

Je venais de passer une semaine éprouvante dans mon bataillon. Il m’a redonné le moral en quelques minutes. J’aime ce pays, j’aime ce peuple, j’aime ce chauffeur de taxi. Au fait, il s’appelle Avi de la station de Tel Hashomer. Un jour, lorsque j’aurai quitté Tsahal, je monterai dans son taxi, je règlerai la course et c’est moi qui lui ferais une belle surprise. J’ai encore un peu de temps pour y penser.

