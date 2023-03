Il est difficile d’imaginer avec quelle facilité une petite allumette peut déclencher un incendie qui fait rage.

Au cours des deux dernières années seulement, l’État d’Israël a perdu plus de 10 000 hectares à cause d’incendies qui ont également détruit des maisons, des terres agricoles, des champs et des animaux sauvages.Lire la suite sur jforum.fr