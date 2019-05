Israël lance la toute 1ère campagne de communication nationale pour le vin israélien aux Etats-Unis.

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Israël, l’une des plus anciennes régions viticoles du monde, vient de lancer sa toute première campagne de communication aux États-Unis, programme de promotion organisé par l’Israel Export Institute et financé par le gouvernement israélien et certains producteurs de vin israéliens pour faire connaître ses produits au grand public américain.Lire la suite sur israelvalley.com