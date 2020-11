Israël lance la cueillette des fruits par les airs

D’après les experts, près de dix pour cent des fruits pourrissent sur les arbres en raison du manque de cueilleurs. La start up israélienne « Tevel Aerobotics Technologies » a développé une plate-forme automatisée qui envoie de petits robots volants cueillir les fruits sur les arbres.

Il s’agit d’un système d’analyse intégré regarde une vidéo de l’arbre et décide si les fruits sont mûrs ou non. Les producteurs sont informés en continu sur la quantité de kilos déjà ramassés et sur le temps nécessaire pour terminer la récolte.

Les avantages sont évidents : le robot volant travaille plus longtemps et avec plus de précision que l’homme. En outre, il peut également traiter et tailler les arbres si nécessaire, permettant une réduction de 30 pour cent des coûts de production.

Les robots sont encore en phase de test, mais l’entreprise prévoit de commercialiser prochainement cette technologie sur le marché global. Le secteur pèse 4,6 milliards de dollars et son expansion annuelle est d’environ 30 pour cent. La pandémie ayant encore accentué le manque de personnel pour la cueillette suite à la fermeture des frontières, l’heure était idéale pour cette solution ultra moderne.

La vidéo montre comment le robot volant cueille les fruits sur l’arbre.

SOURCE : Groupe Israël-Suisse