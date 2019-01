Israël jugé moins rentable : Teva (Israël) va produire de nouveaux médicaments à l’étranger.

La direction estime que les conflits de travail à l’usine de Teva à Kfar Saba ont rendu le site moins attrayant pour la production de nouveaux médicaments.

Kare Schultz, PDG de la société Teva Pharmaceutical Industries Ltd. a mentionné un biosimilaire, une version générique de médicaments biologiques complexes, qui sont en passe de devenir une plate-forme essentielle de la recherche et du développement de Teva. Après plusieurs années de stagnation dans ce secteur, Teva a récemment obtenu l’autorisation de commercialiser deux versions biosimilaires des médicaments les plus vendus aux États-Unis. Les travailleurs de Teva sur le site de production de la société à Kfar Saba pourraient toutefois ne pas figurer parmi les bénéficiaires.Lire la suite sur israelvalley.com