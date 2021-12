Israël: je découvre que ma voisine est une héroïne

Combien de lumière est cachée derrière la porte d’en face ? Nous avons dit au revoir aux bougies de Hanoucca, mais voici une idée qui prolongera la lumière de Hanoucca tout au long de l’année. Par la journaliste Sivan Rahav- Meir

J’ai entendu l’histoire de l’avocate Irit Halevi, du quartier Givat Masua à Jérusalem. Elle et son mari, l’ancien député Amit Halevi, ainsi que leurs enfants, ont frappé à la porte de leur voisine d’en face. Ils l’ont invitée à allumer les bougies de Hanoucca avec eux. Tout ce qu’ils savaient d’elle, était qu’elle était une dame âgée immigrée de l’ancienne Union Soviétique. Ce n’est que devant leur Hanoukia, qu’ils ont découvert qui vivait avec eux dans l’immeuble : la célèbre prisonnière de Sion, Ruth Alexandrovitch.

Ruth est née en Lettonie et, à l’âge de 14 ans. Elle a rejoint une organisation juive clandestine contre les communistes. Jusqu’à ce qu’elle puisse immigrer, elle a organisé clandestinement des cours d’étude du judaïsme et de l’hébreu. Elle a été arrêtée par le KGB et de nombreuses choses interdites par la loi ont été trouvées dans son appartement. notamment une photo de Golda Meir. Elle a alors tenté de dire aux enquêteurs que Golda était sa grand-mère. Le KGB l’a interrogée pendant environ six mois. Après quoi elle a été envoyée dans un camp de travaux forcés pendant un an.

Ma voisine extraordinaire

C’est alors que les juifs du monde entier ont pris la relève. A la faveur des manifestations organisées aux quatre coins du monde, Ruth a été libérée et a immigré en Israël. Et ainsi, devant les bougies, elle a raconté cette semaine à la famille Halevi l’histoire des Hasmonéens de notre génération, une histoire que l’on ne connaît pas assez. Son histoire ! Une école et un mouvement de jeunesse du quartier qui en ont entendu parler lui ont déjà demandé de venir témoigner et raconter son histoire à eux aussi.

Voila, Hanoucca est terminée, et pas sûr que vos voisins aient une histoire aussi “dramatique” et extraordinaire. Mais allez donc savoir combien de lumière se cache derrière la porte d’en face. Cela vaut la peine de vérifier.