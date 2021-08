Israël introduit la haute technologie dans ses jardins d’enfants

« Nos enfants se familiariseront très tôt avec le monde de l’informatique, vu qu’il est intégré à tous les domaines de notre vie et qu’il les affecte.

Israël introduira les matières STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) aux enfants israéliens de la maternelle au collège, pour encourager la pensée scientifique et préparer les enfants à leur vie d’adulte et à leurs potentiels emplois de haute technologie, a annoncé le ministre israélien de l’Innovation, de la Science et de la Technologie Orit Farkash-Hacohen et le ministre de l’Éducation Yifat Shasha-Bitton.

Au cours de la prochaine année scolaire, des collégiens israéliens apprendront l’informatique et la robotique dans le cadre d’un programme pilote visant à élargir et à diversifier le vivier de talents des futurs employés potentiels de la haute technologie.

Le début d’une solution à long terme

Aujourd’hui, 10% des lycéens israéliens choisissent d’apprendre un sujet STEM à un niveau avancé pour leurs examens de fin d’études. Ces sujets sont considérés comme de bons indicateurs pour travailler dans le secteur de la haute technologie et sont priorisés par les universités et les employeurs. De plus, il a été démontré que ces sujets permettent une plus grande mobilité sociale.

« Nous devons permettre à chaque élève de progresser dans les matières qui l’intéressent et là où il peut le mieux utiliser ses forces », a déclaré Shasha-Bitton. « C’est notre travail de rendre divers domaines accessibles aux étudiants, y compris ceux liés à la haute technologie – dans lesquels Israël est considéré comme un leader mondial », a-t-elle ajouté.

« Ce programme est pertinent pour chaque foyer israélien, et c’est une partie importante de ma vision pour transformer les technologies et l’innovation israéliennes en un catalyseur de changement social qui contribue à améliorer la sécurité financière de chaque foyer », a déclaré Farkash-Hacohen.

Elle a noté que l’industrie de haute technologie israélienne a besoin de travailleurs de qualité, et ce programme est le début d’une solution à long terme.

« Israël rejoint d’autres pays axés sur la haute technologie qui encouragent les programmes éducatifs en informatique de la maternelle à la fin du secondaire. Il est tout à fait naturel que nos enfants se familiarisent avec le monde de l’informatique dès leur plus jeune âge, vu qu’il affecte tous les domaines de notre vie.