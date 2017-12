Israël intéresse Hyundai qui a lancé un fonds dans l’intelligence artificielle.

Hyundai a annoncé qu’il avait créé un fonds d’investissement dans l’intelligence artificielle avec SK Telekom et Hanwa Asset Management. L’AI Alliance Fund sera doté d’un budget de 50 milliards de wons (38,6 millions d’euros) et devrait débuter son activité au premier trimestre 2018. Il investira dans des start-ups spécialisées dans l’intelligence artificielle, la mobilité du futur et la technologie financière aux Etats-Unis, en Europe et en Israël. (KOREA HERALD) Lire la suite sur israelvalley.com