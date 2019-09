Le plus grand projet d’énergie renouvelable en Israël – une vaste centrale thermo-solaire près d’Ashalim dans le Néguev – a été inauguré la semaine dernière lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le ministre de l’énergie Yuval Steinitz et de hauts responsables du gouvernement et des entreprises, couvrant environ 390 hectares.Lire la suite sur israelvalley.com