Israël identifie les protéines du coronavirus qui peuvent entraîner une crise cardiaque

Une étude dirigée par le Dr. Ben Maoz du Département de génie biomédical et de l’Ecole des Neurosciences de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Uri Ashery du Département de neurobiologie et le Prof. Roded Sharan de l’Ecole des sciences informatiques a réussi à identifier pour la première fois les cinq protéines du coronavirus qui causent de graves lésions vasculaires et peuvent conduire à une crise cardiaque ou à un AVC. Les chercheurs espèrent que l’identification de ces protéines contribuera au développement de médicaments spécifiques au corona réduisant les dommages vasculaires.

Les résultats de l’étude, à laquelle ont également participé le Prof. Yaakov Nahmias de l’Université hébraïque, les Dr. Rossana Rauti et Yael Bardoogo et le doctorant Meishar Shahoha de l’Université de Tel-Aviv, ont été publiés dans la revue eLife.

« Nous constatons une très forte incidence de maladies vasculaires et de troubles de la coagulation sanguine, telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les crises cardiaques, chez les patients atteints du coronavirus », explique le Dr. Ben Maoz. « On pense habituellement au covid-19 comme à une maladie touchant essentiellement les voies respiratoires, mais les patients atteints du coronavirus voient également tripler leurs risques de faire un AVC ou une crise cardiaque, par exemple. Toutes les preuves montrent que le virus dégrade gravement les vaisseaux sanguins ou les cellules de leur couche interne en contact avec le sang (endothélium). Mais jusqu’à présent, le virus a toujours été traité dans son ensemble. Nous avons voulu savoir lesquelles de ses protéines sont responsables de ces lésions spécifiques ».

Nos vaisseaux sanguins se transforment en tissus perméables

Le corona est un virus relativement simple, composé en tout de 29 protéines différentes (alors que le corps humain en produit des dizaines de milliers). Les chercheurs de l’Université de Tel-Aviv ont examiné en laboratoire la réaction qui se produit lorsque l’ARN de chacune de ces protéines est inséré dans les cellules de vaisseaux sanguins humains. Ils ont ainsi pu identifier les cinq protéines du coronavirus qui dégradent les vaisseaux sanguins.

« Lorsque le coronavirus pénètre dans le corps, il commence à produire 29 protéines, un nouveau virus se forme, qui produit lui-même 29 nouvelles protéines et ainsi de suite », explique le Dr. Maoz. « Au cours de ce processus, nos vaisseaux sanguins qui à l’état normal, sont des tubes imperméables, se transforment en une sorte de tissu perméable. En parallèle se produit une augmentation de la coagulation sanguine. Nous avons soigneusement examiné l’effet de chacune des 29 protéines exprimées par le virus et avons pu identifier pour la première fois cinq d’entre elles qui causent le plus de dommages aux cellules de l’endothélium, et donc à la stabilité et au fonctionnement des vaisseaux sanguins. De plus, nous avons utilisé un modèle informatique développé par le Prof. Sharan, qui nous permet d’estimer et d’identifier quelles protéines ont le plus d’effet sur d’autres tissus, sans les avoir vus en « action » en laboratoire ».

Selon le Dr. Maoz, l’identification de ces protéines peut avoir des conséquences importantes dans la lutte contre la maladie. « Nos recherches pourront aider à trouver des cibles pour un médicament qui servira à stopper l’activité du virus, ou du moins à minimiser les dommages qu’il inflige aux vaisseaux sanguins ».

Photos:

1. Le Prof. Uri Ashery (à gauche) et le Dr. Ben Maoz (à droite)

2. Le coronavirus dans les vaisseaux sanguins

Crédit: Université de Tel-Aviv

SOURCE: site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv