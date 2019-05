Israël-Hamas: 7 faits notables qui vous ont peut-être échappés

La dernière vague d’escalade entre Israël et le Hamas a de nouveau montré que, depuis le début des marches de retour, l’escalade est devenue de plus en plus intense et sévère. Voici 7 faits notables qui vous ont peut-être échappés…

Les barrages massifs de roquettes et d’obus de mortier ont été tirés par le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP) et d’autres organisations terroristes. Ils ont pris fin le 5 mai 2019 après minuit. Au cours de l’escalade de deux jours, 690 roquettes et obus de mortier ont été tirés (au cours de l’opération Barrière Protectrice, une moyenne de 150 roquettes et obus de mortier ont été tirés chaque jour).

Le système de défense aérienne Dôme de Fer a intercepté plus de 240 roquettes. La plupart des tirs de roquettes ont visé des cibles civiles. Bon nombre d’entre eux sont tombés près d’immeubles et d’institutions publiques.