Israël Gaza, zone de guerre. Le nom de l’officier tué, tenu secret, publié sur Facebook.

Ce lundi soir : Plusieurs Israéliens blessés; au moins 300 projectiles tirés depuis Gaza. L’armée riposte, détruit le bâtiment de la télévision du Hamas qui revendique les tirs de roquettes et d’obus; Un soldat de 19 ans grièvement blessé ; Moscou se dit très préoccupé.

Tsahal a mené des frappes contre quelque 70 cibles liées au Hamas et aux groupes terroristes du Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, y compris trois tunnels d’attaque. En outre, plusieurs installations militaires, usines de fabrication d’armes et postes d’observation ont été bombardés, de même que plusieurs sites à partir desquels des roquettes et des obus de mortier ont été tirés sur Israël, a annoncé l’armée. (Times of Israel)

Ceux qui connaissent, comme c’est le cas du Rédacteur en Chef d’IsraelValley, le nom de l’officier tué dans la nuit de dimanche à lundi sont très choqués par ce malheur. Le nom de l’officier tué à Gaza, tenu secret, a été publié en hébreu sur Facebook.

Selon Coolamnews : « Le nom de l'officier supérieur tué à Gaza ne sera pas publié. Il avait 41 ans, marié et père de deux enfants. Nous n'en saurons guère davantage, en tout cas officiellement.