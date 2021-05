Israël, Gaza et les tartuffes par Bernard-Henri Lévy 

Les questions qui fâchent et les vérités à être rappelées à propos de cette guerre absurde.

Face à la pluie d’obus que le Hamas, dans la nuit du 10 au 11 mai 2021, a commencé de lancer sur les villes israéliennes, il y a une question simple qu’il est impossible de ne pas poser : que voulait-il ? que veut-il ? quel est son but de guerre ?

Ce n'est pas « la fin de l'occupation israélienne » puisqu'il n'y a plus, depuis 2005 et le retrait décidé par Ariel Sharon, le moindre soldat israélien à Gaza et, par conséquent, la moindre occupation, colonisation, dispute territoriale, d'aucune sorte.