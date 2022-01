Israël figure en tête de liste des pays luttant contre la traite humaine. D’après le document du ministère américain des Affaires étrangères, la police israélienne a traité 125 cas dont 110 concernant la prostitution forcée, huit le travail forcé et sept la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, Israël a enquêté sur 96 cas suspects signalés par des organisations de bénévoles et des informateurs du gouvernement.Lire la suite sur israelvalley.com