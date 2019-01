Israël fera le job avec l’appui stratégique des Etats-Unis

L’annonce surprise du Président Trump, le 19 Décembre, d’un retrait immédiat des forces américaines en provenance de Syrie a frappé les Israéliens comme un coup bas. “Avec ce retrait, les États-Unis abandonnent la Syrie et laissent Israël seul”, a déclaré Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Tout en concédant que «l’effet de la décision américaine est essentiellement psychologique et diplomatique», a poursuivi Amidror : «Dans ces domaines, c’est une décision très importante». Des informations ultérieures selon lesquelles le retrait des forces serait plus lent que prévu, coordonné avec les alliés de l’Amérique ont atténué le coup, mais le choc demeure.

Rétrospectivement, l'annonce n'aurait pas dû être une surprise. Après tout, Trump n'a jamais caché sa conviction que les opérations militaires prolongées au Moyen-Orient sont vaines. Il a fait campagne sur ce thème en 2016 et y est revenu en avril dernier. Les États-Unis, a-t-il déclaré à l'époque, ont «dépensé 7 000 milliards de dollars au Moyen-Orient au cours des sept dernières années. Nous n'obtenons rien, rien.» À cette observation générale, il a ajouté une promesse spécifique :« Nous sortirons de la Syrie. . . très bientôt. Laissons les autres s'en occuper maintenant ».