Israël fait pousser des tomates…sans eau

Deux des inventions les plus célèbres d’Israël sont la tomate cerise commercialisée et l’irrigation goutte à goutte. Il est donc parfaitement logique qu’une autre innovation tomate/eau surgisse dans l’Etat juif.

Cette fois-ci, les scientifiques ont développé des tomates qui sont non seulement résistantes à la sécheresse, mais dont le rendement augmente en fait dans des conditions météorologiques extrêmes.

Dans une étude récemment publiée dans la revue PNAS, des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem ont croisé deux types d’espèces de tomates. Il s’agit d’une tomate sauvage des déserts de l’ouest du Pérou et de la tomate cultivée. Leur but ? Identifier quelles régions du génome affectent l’agriculture puis ses rendements.

Au cours de leurs recherches, qui comprenaient le séquençage de l’ADN et l’analyse des données de 1 400 plantes, ils ont identifié des interactions entre deux régions du génome de la tomate. Resultat, cela entraîne une augmentation du rendement. Les nouvelles tomates sont prolifiques bien qu’elles consomment moins d’eau.

Deux espèces différentes de tomates ont été croisées

« Dans cette étude, nous avons génétiquement croisé deux espèces différentes de tomates. Nous avons prouvé qu’en utilisant une population plus importante et une carte génétique comprenant des milliers de marqueurs, il est possible d’identifier les zones du génome qui ont une interaction entre elles qui augmente en outre le rendement explique le doctorant Shai Torgeman, qui a mené la recherche avec le professeur Dani Zamir.. .”

Aujourd’hui, les nouvelles variétés sont cultivées dans le but de les commercialiser sur le marché alimentaire.

SOURCE : Israel21C