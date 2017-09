Un articlede i24News : « Benyamin Netanyahou a rencontré mardi le président du Paraguay, Horacio Cartes, venu spécialement à Buenos Aires pour l’occasion, avant de quitter l’Argentine pour se rendre en Colombie. « Je pense que vous êtes un grand ami, et je pense qu’il y a beaucoup de potentiel dans la coopération que nous avons », a déclaré Netanyahou.

« Israël peut offrir son expertise et son expérience en matière de technologie, d’agriculture, d’eau, de sécurité, et dans tous les domaines dont nous avons discuté et discuterons », a ajouté le Premier ministre selon un communiqué du gouvernement israélien. Le voyage de Netanyahou en Amérique latine est le premier d’un dirigeant israélien en exercice.