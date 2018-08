Israël fait face à une vague de noyades. 51 morts et 152 blessés.

Ce samedi matin deux morts en plus. Une comptabilité macabre tenue par IsraelValley. Déjà 51 morts cette année! 19 personnes sont mortes dans les piscines privées. 32 décès sur les plages de la méditerranée. Les israéliens restent très imprudents et n’écoutent que rarement les maîtres-nageurs. Le 26 avril dans LPH : « Avec l’été et le soleil arrive la saison des baignades. Les plages israéliennes seront ouvertes ce jeudi aux nageurs qui pourront en profiter jusqu’au 19 octobre prochain. Au cours de la saison estivale, 144 plages seront mises à la disposition du public dans tout le pays avec des maitres-nageurs et des services de secours aménagés sur place ».Lire la suite sur israelvalley.com