En Israël, faire analyser ses selles… dernier truc à la mode pour savoir comment être au top !

Mais si, mais si, une start-up israélienne, « DayTwo », vient en effet de mettre sur le marché une nouvelle application qui fait, d’ores et déjà, un tabac. « DayTwo » ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour améliorer la santé de tous et de chacun !

Il suffit en effet à tout un chacun de faire analyser ses selles pour savoir comment se booster au maximum, améliorer ses performances sportives, amplifier ses facultés intellectuelles, suramplifier son énergie fondamentale et sa volonté, voire même comment se prendre en mains pour s’offrir le luxe de maigrir sans trop de difficultés !

Et ce, grâce à des scientifiques qui ont pu vérifier qu’une famille de bactéries constituantes du « microbiome intestinal », (humain en l’occurrence), jouent un rôle important dans bons nombres de fonctions corporelles.

Deux exemples-type….

En ce qui concerne les performances sportives :

Le « microbiome intestinal » a été testé par différentes équipes sportives dont l’équipe nationale de basket-ball d’Israël. Celle-ci utilise « DayTwo » pour adapter le régime de chaque joueur en fonction de ses bactéries intestinales et les conduire à profiter de niveaux d’énergie plus élevés, donc de meilleures performances, donc de plus de victoires !

En ce qui concerne le fait d’aider à maigrir :

Le « microbiome intestinal » agit sur le processus relationnel du corps face à la nourriture. Ce principe a été découvert récemment, après cinq ans de recherche au Weizmann Institute of Science en Israël dirigé par les professeurs Eran Segal et Eran Elinav, les principaux promoteurs de la nutrition personnalisée.

Ceci appelant cela… C’est ainsi qu’ils ont pu s’expliquer le pourquoi un aliment bénéfique pour perdre du poids chez l’un pouvait faire grossir mille autres à contrario. Une explication tout à fait plausible au fait que tant de régimes à règle unique finissent tous par échouer un jour ou l’autre…

Et si nous parlions gros sous ?

Pour la modique somme de 299 $, quelques semaines après avoir envoyé un échantillon de vos selles, vous recevrez un profil nutritionnel personnalisé qui comprendra des recommandations sur mesure pour savoir ce que vous serez autorisé à manger et ce qu’il vous faudra absolument éviter…

Étonnant mais vrai : Si l’on en croit le succès remporté par cette formule, il semblerait que ce ne soit pas trop cher payer pour tant de bienfaits !