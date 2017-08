Israël et les Nations Unies, quelques victoires à venir.

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies Danny Danon a été élu fin mai 2017 à la vice-présidence de la 72e session de l’Assemblée générale, devenant ainsi le quatrième Israélien de l’histoire à être élu à ce poste.

Selon i24News : « Dans le cadre de sa mission, M. Danon doit présider les réunions de l’Assemblée générale, participer à l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée et observer le décorum pendant les sessions.

« C’est un honneur de représenter l’État d’Israël à ce poste de direction des Nations Unies », a déclaré M. Danon. « Nous avons prouvé une fois de plus qu’Israël est prêt et capable de jouer un rôle important au sein de l’ONU et que les tentatives visant à bloquer ce progrès ne réussiront pas. » a-t-il affirmé. Son mandat débutera en septembre lors de la nouvelle session de l’Assemblée générale.