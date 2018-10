Israël et les Juifs célèbres. Goldman Sachs, fondée par un juif allemand.

La célèbre banque d’investissement Goldman Sachs fut fondée en 1869 par Marcus Goldman un juif allemand sous le nom de Marcus Goldman and co. En 1882, Marcus Goldman invite son gendre Samuel Sachs un juif né d’immigrants juifs de Bavière , à rejoindre l’entreprise et rebaptise cette dernière Goldman and Sachs.

La banque dispose aujourd'hui de bureaux dans les plus importantes places financières dont New York, Londres, Tokyo et Paris. Son chiffre d'affaire annuel est estimé à 40 ,085 milliards de dollars.

Tel-Aviv (Youval Koren). Les banquiers israéliens, toujours très critiques et sceptiques à l’égard du bitcoin, n’en reviennent toujours pas. La banque d’affaires américaine Goldman Sachs prépare une équipe dédiée à la négociation des cryptomonnaies pour le compte de ses clients, rapporte l’agence Bloomberg.