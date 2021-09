L’Eglise d’Etat de la Norvège: «Les palestinien sont Jésus et les Juifs les crucifient».

Une exposition de photos d’un groupe d’églises norvégiennes présentait des images de Judée et de Samarie accompagnées de la proclamation que «les Palestiniens sont Jésus» et «les Juifs sont les horribles criminels qui ont non seulement crucifié Jésus, mais qui continuent de crucifier au quotidien». Lire la suite sur jforum.fr