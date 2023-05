Israël et le miracle de l’eau abondante

Comment Israël s’est transformé d’une nation affamée d’eau avec de fréquentes sécheresses en un pays avec suffisamment d’excédent d’eau pour exporter vers ses voisins, en particulier la Jordanie enclavée.

Une grande partie du miracle de l’eau d’Israël a été le dessalement. Il élimine le sel de mer pour la rendre potable. Mais l’eau dessalée manque de tous les minéraux essentiels à une bonne nutrition humaine. A l’inverse, ils sont présents dans l’eau de source, de lac et de puits.

« Lorsque les premières études de recherche locales sur les effets de l’eau dessalée sur la santé ont été publiées, nous avons découvert que des gens mouraient en Israël parce que l’eau qu’ils buvaient ne contenait pas de minéraux », a déclaré Elad Erdan..

Erdan est le PDG de Mayu , une start-up israélienne basée à Emek Hefer, près de Hadera. Elle se consacre à « réparer l’eau ».

L’étude a utilisé les données de l’un des HMO d’Israël et a comparé les résultats de santé de six ans avant et six ans après l’avènement du dessalement. « Nous avons pu voir la différence dans le nombre d’accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. »

Ce n’est pas seulement un problème pour Israël. « Le dessalement est un processus qui s’accélère partout dans le monde », souligne Erdan. À l’échelle mondiale, plus de 300 millions de personnes obtiennent désormais leur eau d’usines de dessalement, selon l’International Desalination Association.

Ajouter des minéraux dans l’eau

L’exemple le plus propre de ce que Mayu propose est l’ajout de minéraux à l’eau existante. La société dispose déjà de formulations pour renforcer le système immunitaire et ajouter des électrolytes, importants pour les coureurs (comme Erdan). Mais ce n’est qu’une pièce du puzzle.

Les dispositifs de filtration d’eau de Mayu gèrent trois étapes importantes : la purification, où l’eau est filtrée ; l’aération, où les niveaux d’oxygène sont équilibrés ; et la minéralisation, qui consiste à « micro-doser » des minéraux dans votre boisson quotidienne.

« Notre vision est de nous assurer que nous pouvons offrir au monde une eau saine et durable. Elle sera accessible à tous, n’importe où », explique Erdan.

SOURCE: Israel21C