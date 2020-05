Israël et la Suisse vers un vaccin innovant contre le coronavirus

Ramot, la société de transfert de technologie de l’Université de Tel-Aviv et l’entreprise biopharmaceutique suisse NEOVII, membre du groupe israélien Neopharm ont annoncé le 14 mai 2020 la signature d’un accord de recherche et de licence pour le développement d’un vaccin innovant contre le covid19, basé sur une technologie mise au point par le Prof. Jonathan Gershoni de l’École de biologie cellulaire et de biotechnologie de l’Université de Tel-Aviv. Les deux partenaires travailleront en collaboration étroite.

L’accord attribue à NEOVII le droit exclusif de développer et de commercialiser la plateforme technologique innovante conçue par le Prof. Gershoni et récemment brevetée, pour la découverte rapide de vaccins à base d’épitopes (partie d’un antigène pouvant être reconnue par un récepteur à la surface d’un anticorps et capable d’en stimuler la production).

La collaboration est axée sur le développement d’un vaccin premier en son genre contre le covid19, qui reconstruit le ‘motif de liaison aux récepteurs’ (RBM) du corona, composant essentiel de l’enveloppe du virus, qu’il utilise pour se lier au récepteur qui lui sert de porte d’entrée dans la cellule humaine. Après cette liaison de la protéine de l’enveloppe du virus au récepteur de la cellule, la membrane virale fusionne avec la membrane cellulaire humaine, permettant ainsi au génome du virus de pénétrer dans la cellule et de provoquer la maladie. Le RBM est donc le ‘talon d’Achille du virus’.

Cibler le ‘talon d’Achille’ du virus

« Nous étudions le virus du corona depuis déjà 15 ans, et avons développé une méthode de reconstitution du RBM de la protéine qui enveloppe les coronavirus de type SRAS-CoV et MERS-CoV », explique le Prof. Gershoni. « Dès que le génome du nouveau virus a été publié début janvier 2020, nous avons commencé à travailler au processus de reconstitution du RBM du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie du covid19, et nous espérons terminer bientôt.

Il s’agit de la base du nouveau vaccin, qui pourrait être prêt à l’emploi d’ici un an à un an et demi. Plus la cible sur laquelle le vaccin se focalise est petite, plus celui-ci sera sûr et efficace. Le virus fait tous les efforts possibles pour dissimuler son RBM au système immunitaire humain, car c’est son point le plus vulnérable, et la meilleure façon de ‘gagner la guerre’ est de développer un vaccin qui atteint avec précision le RBM du virus ».

Keren Primor Cohen, PDG de Ramot, a déclaré: « Nous espérons que grâce à cette collaboration avec NEOVII, il sera possible de produire un vaccin efficace qui cible le talon d’Achille du coronavirus et accélérera le développement d’une immunisation protectrice contre cette menace mondiale ».

Jürgen Pohle, PDG de NEOVII, ajoute: « Le déclenchement de l’épidémie du covid19 a montré à quel point nos sociétés sont fragiles et vulnérables face à une pandémie. Nous nous réjouissons de notre collaboration avec le Prof. Gershoni et l’Université de Tel-Aviv, qui fournira à NEOVII la première plate-forme en son genre pour le développement rapide d’un vaccin prometteur contre les pandémies qui risquent d’émerger dans l’avenir, y compris le covid19. De plus, ce vaccin est en synergie avec le domaine d’expertise principal de NEOVII : le développement et la fabrication d’anticorps polyclonaux, ce qui offre une opportunité d’arriver rapidement à une immunisation contre le covid19 ».

SOURCE : site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv